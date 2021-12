Milan an West Hams Diop dran

Der AC Mailand hat eine potenzielle Abwehr-Verstärkung in der Premier League ausgemacht. Nach Informationen unserer Partnerseite Foot Mercato zeigen die Rossoneri Interesse an Innenverteidiger Issa Diop (24) von West Ham United. Milan ist bereits an die Londoner herangetreten, um über einen Wintertransfer zu sprechen.

In Mailand würde Diop (13 Saisoneinsätze), dessen Vertrag bei den Hammers noch bis 2023 datiert ist, den am Kreuzband verletzten Routinier Simon Kjaer (32) ersetzen. Ein weiterer Milan-Kandidat ist Medienberichten zufolge der Ex-Dortmunder Abdou Diallo (25) von Paris St. Germain.