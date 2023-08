Fortuna angelt sich Johannesson

Fortuna Düsseldorf holt Verstärkung für das zentrale Mittelfeld an Bord. Wie die Rheinländer bekanntgeben, kommt Isak Bergmann Johannesson (20) auf Leihbasis vom FC Kopenhagen. Zudem sichert sich die Fortuna eine Kaufoption.

„Ich freue mich sehr darüber, jetzt bei der Fortuna zu sein, und als Isländer nach einem so großen Spieler wie Atli Eðvaldsson ebenfalls in Düsseldorf zu spielen. Die Fortuna hat großes Interesse an mir gezeigt. Ich habe das Gefühl, das ist der richtige Schritt für mich in meiner Karriere und kann es kaum erwarten loszulegen“, sagt Johannesson.