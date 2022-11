Bournemouth bald mit neuem Trainer?

Marcelo Bielsa könnte bald beim AFC Bournemouth anheuern. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, sind die Cherries auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer auf den ehemaligen Coach von Leeds United gestoßen. Seit August betreut Interimstrainer Gary O‘Neil die Mannschaft, soll aber keine dauerhafte Lösung sein.

Bielsa stand 170 Mal für Leeds an der Seitenlinie. Im Amt war der 67-Jährige Trainer von 2018 bis 2022 und konnte mit den Whites den Aufstieg in die erste englische Liga feiern. Ein Wechsel zu Bournemouth würde für den Argentinier Abstiegskampf bedeuten, mit 13 Punkten steht man in der aktuellen Spielzeit im Tabellenkeller der Premier League.