25 Millionen: Barça leitet Cancelo-Deal in die Wege

Der FC Barcelona und João Cancelo – das passt wie die Faust aufs Auge. Seit seinem Leihwechsel von Manchester City zu den Katalanen wirkt der offensive Außenverteidiger gelöst. Wettbewerbsübergreifend sammelte der 29-Jährige in 14 Spielen fünf Scorerpunkte und hat in Barcelona die große Kaderbaustelle rechts hinten vergessen gemacht.

Laut der ‚Mundo Deportivo‘ haben die Verantwortlichen des Tabellenvierten ein Angebot zur Festverpflichtung für Cancelo vorbereitet. In Manchester taxiere man den Preis für Cancelo auf 25 Millionen Euro. Die Barça-Bosse wollen ihrerseits versuchen, die Ablöse zu senken, heißt es weiter.

Ein schriftliches Angebot liegt den Engländern noch nicht vor. Zunächst muss sich Sportdirektor Deco vom Vorstand in Barcelona die notwendigen Finanzmittel freigeben lassen. Allerdings wurde Jorge Mendes – Cancelos Star-Berater, der auch lange mit Cristiano Ronaldo zusammengearbeitet hat – schon darüber informiert, dass eine Offerte in Planung ist, so die spanische Tageszeitung.

Auch erneute Leihe möglich

Eine weitere Option wäre die Verlängerung der Leihe und die Integration einer Kaufpflicht, berichtet die ‚Sport‘. Bei City steht Cancelo noch bis 2027 unter Vertrag. Dementsprechend wäre es möglich, ein solches Transfermodel umzusetzen. Wie auch im vergangenen Sommer präferiert City aber einen permanenten Transfer nach der laufenden Saison.