Bayern-Abwehr: Kommt Weltstar Marquinhos?

Nach dem Transfermarkt ist vor dem Transfermarkt. Der FC Bayern mag seinen Kader im Januar zwar aufgestockt haben, wirklich rund und fertig wirkt das Münchner Konstrukt aber auch jetzt noch nicht. Vor allem in der Defensive bleiben viele Fragen unbeantwortet. Hat etwa Matthijs de Ligt (24) noch eine Perspektive an der Säbener Straße? Genügt Dayot Upamecano (25) höchsten Ansprüchen? Was wird aus Winter-Neuzugang Eric Dier (30)?

Gut möglich, dass die Abwehrzentrale im Sommer zur größten Münchner Transferbaustelle avanciert. Wie nun aus Brasilien zu vernehmen ist, loten die Bosse schon die Verfügbarkeit möglicher Neuzugänge aus und machen – den eigenen Ansprüchen entsprechend – offenbar auch vor Weltstars nicht Halt. Laut ‚UOL Esporte‘ hat es der Rekordmeister auf niemand Geringeren als Marquinhos (29) abgesehen.

Bayern der „größte Interessent“

Beim Management des Abwehrstars von Paris St. Germain seien mehrere Anfragen eingegangen, darunter auch eine aus München. Zwar sollen daneben große englische Vereine die Fährte aufgenommen haben, doch Bayern bezeichnen die Brasilianer als „größten Interessenten“. Der Bundesliga-Zweite, indiskutable acht Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen, scheint es also ernst zu meinen.

Derweil ist Marquinhos noch vier Jahre an seinen französischen Langzeit-Arbeitgeber gebunden, ist seit Jahren schon Kapitän und sportlich unumstritten. PSG dürfte entsprechend wenig Interesse an einem Verkauf haben. Unklar ist allerdings, wie der Ligue 1-Primus auf einen energisch vorgetragenen Wechselwunsch seines verdienten Innenverteidigers reagieren würde.