Benfica: Keine Olympia-Freigabe für Waldschmidt

Luca Waldschmidt wird offenbar kein Teil des deutschen Olympia-Kaders sein. Wie die ‚Bild‘ berichtet, erhält der Stürmer von seinem Klub Benfica Lissabon keine Freigabe für das Turnier. Weiter heißt es, Stefan Kuntz hätte den 25-Jährigen gerne für die Olympischen Spiele nominiert.

Der Wettbewerb findet im Juli und August in Tokio statt. Da viele Vereine zu diesem Zeitpunkt in einer wichtigen Phase der Saisonvorbereitung stecken, bleibt die Freigabe für einige Spieler aus. Für Waldschmidt wäre bei einer Teilnahme sogar der erste Spieltag der Saison in Portugal flach gefallen.