Shakhtar findet neuen Cheftrainer

Shakhtar Donetsk wird in Kürze einen neuen Cheftrainer präsentieren. Fabrizio Romano zufolge handelt es sich um Marino Pusic, aktuell Co-Trainer beim niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam. Am morgigen Dienstag wird der Deal offiziell gemacht, kündigt der Transfermarkt-Kenner an.

Pusic assistiert seit Sommer 2021 Feyenoords Erfolgstrainer Arne Slot und trägt einen großen Anteil an den gemeinsamen Erfolgen. Nun übernimmt er beim Champions League-Teilnehmer aus der Ukraine, obwohl der Vertrag bei Feyenoord noch bis 2025 datiert ist.