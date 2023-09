Sallai lehnt Top-Angebot ab – nächster Klub lauert

Al Ettifaq hat es offenbar vergeblich bei Roland Sallai (26) probiert. Wochenlang und intensiv buhlte der Saudi-Klub laut ‚Tuttomercatoweb.com‘ um den Freiburg-Profi, allen voran Trainer Steven Gerrard wollte Sallai in seinem Team sehen. Der lehnte das Millionen-Angebot aus der Wüste aber ab.

Der Grund: Sallai will weiter auf Top-Niveau in Europa spielen. Mit dem SC Freiburg macht der ungarische Offensivspieler das in dieser Saison in der Europa League. Ein zukünftiger Wechsel ist derweil nicht vom Tisch. ‚Tuttomercatoweb.com‘ zufolge ist die AS Rom an Sallai dran.

Im August war auch von Gesprächen mit West Ham United und Stade Rennes die Rede, das Freiburger Preisschild soll sich seinerzeit auf 20 Millionen Euro belaufen haben. Sallais Vertrag im Breisgau läuft noch bis 2025.