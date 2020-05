Schalke: Kenny lobt Wagners Einfluss

Jonjoe Kenny weiß, dass er Trainer David Wagner seinen Höhenflug beim FC Schalke 04 zu verdanken hat. „Ich wusste, dass ich in der Lage bin, nach vorne zu gehen und auch in der Offensive mein Können zeigen kann“, erklärt der 23-Jährige dem ‚Guardian‘, „er hat mir das Selbstvertrauen gegeben, das in die Tat umzusetzen und viele verschiedene Läufe in die Offensive zu machen, nicht nur die Seitenlinie entlang. Und es hat alles wunderbar funktioniert. Ich brauchte nur den Glauben daran, dass ich in der Lage bin, vorne Chancen zu kreieren.“

Drei Tore legte Kenny bereits im Trikot der Schalker auf, eines erzielte er selbst. Ob er auch in Zukunft für die Königsblauen aktiv sein wird, ist nach wie vor offen. Da sein Leihvertrag im Sommer ausläuft, müsste er eigentlich zum FC Everton zurückkehren. Zum Ende der Hinrunde soll er den Schalke-Verantwortlichen aber erklärt haben, dass er gerne in Gelsenkirchen bleiben möchte. Eine weitere Leihe scheint im Bereich des Möglichen.