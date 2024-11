Hermoso reagiert auf Real-Gerüchte

Mario Hermoso (29) hat auf das kolportiere Interesse von Real Madrid an ihm reagiert. Gegenüber der ‚as‘ sagt der Innenverteidiger der AS Rom: „Ja, ich habe die Geschichte gelesen. Viele Freunde haben sie mir geschickt. Es ist eine Ehre, wenn man mit großartigen Klubs in Verbindung gebracht wird. Ich war in Reals Akademie und bin dankbar für alles, was sie zu meiner Entwicklung beigetragen haben.“

Aufgrund zahlreicher Verletzungen in der Abwehr beschäftigt sich Real aktuell mit potenziellen Winter-Zugängen. Hermoso, der erst im Sommer von Atlético Madrid zur Roma wechselte, wird ebenso gehandelt wie etwa Jonathan Tah (28/Bayer Leverkusen) oder der spanische Europameister Aymeric Laporte (30/Al Nassr).