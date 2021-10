Juve: Dybala-Berater für Verlängerung angereist

Paulo Dybalas Berater Jorge Antun ist für die Finalisierung der Vertragsverlängerung des argentinischen Nationalspielers mit Juventus Turin in Italien gelandet. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, befindet sich Dybalas Vertreter mittlerweile in Turin und die Unterzeichnung eines bis 2026 gültigen Arbeitsvertrages „steht unmittelbar bevor“. Die Verkündung wird dementsprechend in den kommenden Tagen erwartet.

Seine Unterschrift lässt sich der Offensivkünstler dem Vernehmen nach mit einem Jahressalär von zehn Millionen Euro netto vergolden. Seit Monaten gestalten sich die Gespräche zwischen Juventus und dem Angreifer zäh. Nun soll es zu einer endgültigen Einigung kommen. Dybalas aktueller Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.