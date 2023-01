Nur noch Details: Schalke mit Frey einig

Der FC Schalke treibt eine Verpflichtung von Mittelstürmer Michael Frey voran. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist sich das Bundesliga-Schlusslicht inzwischen mit dem 28-Jährigen über einen Wechsel in diesem Winter einig. Zu klären seien noch Details mit Royal Antwerpen.

Schalke will Frey vom belgischen Erstligisten ausleihen, sich laut ‚kicker‘ darüber hinaus eine Kaufoption sichern. In Antwerpen steht der ehemalige Nürnberg-Profi noch bis 2024 unter Vertrag, seine Zukunft sieht Frey aber nicht mehr in Belgien.

Vor einer Woche kündigte Frey im Anschluss an die 2:3-Pokalniederlage gegen den KRC Genk an: „Das war das letzte Spiel von Michael Frey.“ In der vergangenen Saison schoss er noch 22 Ligatore, in dieser Spielzeit stand Frey nur einmal über 90 Minuten auf dem Platz (sieben Tore).