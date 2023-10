Leipzig: Kampl vor Verlängerung

Kevin Kampl wird sein im Sommer auslaufendes Arbeitspapier bei RB Leipzig wohl verlängern. Nach Informationen des ‚kicker‘ bahnt sich eine erneute Vertragsunterschrift des 32-jährigen Mittelfeldspielers an. Kampl spielt seit 2017 für die Sachsen, war damals für 20 Millionen Euro von Bayer Leverkusen gekommen.

In der laufenden Saison stand der Slowene in acht von zehn Pflichtspielen auf dem Rasen, lief dabei auch häufig mit der Kapitänsbinde auf. Zuletzt sagte Kampl: „Ich kann mir sicher auch vorstellen, nach so vielen Jahren bei RB Leipzig meine Karriere in diesem Verein zu beenden.“