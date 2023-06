Eintracht: Die Details zum Götze-Deal

Mario Götzes Vertragsverlängerung bei Eintracht Frankfurt ist mit einer Gehaltserhöhung verbunden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kassiert der Weltmeister von 2014 künftig 3,5 statt drei Millionen Euro pro Saison. Durch Boni kann sein Salär auf bis zu fünf Millionen ansteigen.

Am gestrigen Freitag teilte die SGE mit, dass Götze seinen Kontrakt um ein Jahr bis 2026 ausgedehnt hat. Im vergangenen Sommer war der offensive Mittelfeldspieler von der PSV Eindhoven nach Frankfurt gekommen. Am heutigen Samstag (20 Uhr) tritt Götze mit der Eintracht an seinem 31. Geburtstag im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig an.

