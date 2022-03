Bericht: Bürki vor Wechsel in die USA – Absage an Bayern

Roman Bürki steht offenbar vor einem Wechsel in die nordamerikanische Profiliga MLS. Wie ‚Transfermarkt.us‘ berichtet, hat der Torhüter einem Wechsel zu St. Louis City grundsätzlich zugestimmt.

Sein Arbeitgeber Borussia Dortmund dürfte nichts dagegen haben, will man doch das fünf Millionen Euro hohe Jahresgehalt des aussortierten 31-Jährigen einsparen. Bürki hat noch Vertrag bis Sommer 2023.

Fragen bleiben dennoch, denn St. Louis geht erst ab Anfang 2023 in der MLS an den Start. Es ist also noch offen, wann Bürki seine Zelte am Mississippi aufschlagen wird. Möglich, dass der Schweizer vorerst bei einem Farmteam geparkt wird.

Absage an die Bayern

Andere Zukunftsoptionen hat Bürki unterdessen in den Wind geschossen. Im Winter scheiterten Engagements bei Galatasaray oder beim FC Lorient. Zudem sagte Bürki nun laut ‚Transfermarkt.us‘ auch Aston Villa, dem FC Valencia und sogar dem FC Bayern ab.

Die Münchner suchen derzeit nach einer neuen Nummer zwei. Wunschkandidat Stefan Ortega (29, Arminia Bielefeld) kann sich mit der Rolle auf der Bank noch nicht so recht anfreunden. Bürki aber offenbar auch nicht länger – in den USA dürfte er gesetzt sein. Die Frage ist nur: ab wann?