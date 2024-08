Bundesliga-Flirt Rodríguez unterschreibt in Spanien

Ricardo Rodríguez wird in der kommenden Saison für Betis Sevilla auflaufen. Wie der Verein offiziell bekanntgibt, wechselt der 30-jährige Abwehrspieler ablösefrei zu den Verdiblancos, nachdem sein Vertrag beim FC Turin Ende Juni ausgelaufen ist. Rodríguez, der unter anderem auch bei der TSG Hoffenheim und dem FC Augsburg auf der Liste stand, unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der abgelaufenen Saison gehörte der Ex-Wolfsburger zum Stammpersonal in Turin und erzielte in 35 Ligaeinsätzen ein Tor und gab zwei Vorlagen. Zuletzt nahm Rodríguez mit der Schweiz bei der Europameisterschaft teil, scheiterte allerdings im Viertelfinale an England (5:6 n.E.).