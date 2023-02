Messi: „Praktisch das Ende meiner Karriere“

Lionel Messi lässt das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere ein weiteres Mal offen. In einem Interview mit der argentinischen Sportzeitung ‚Olé‘ erklärt der 35-Jährige: „Für mich ist das praktisch das Ende meiner Karriere, und ich glaube nicht, dass es ein besseres Ende als dieses gibt (der Gewinn der Weltmeisterschaft, Anm. d. Red.).“ Mit Blick auf die Copa América 2024 und die WM 2026 sagt der mehrfache Weltfußballer: „Ich weiß nicht, ich habe immer gesagt, dass es für mich aufgrund meines Alters sehr schwierig ist, dorthin zu gelangen. Ich liebe es, Fußball zu spielen, ich liebe, was ich tue, und solange es mir gut geht, ich mich körperlich fit fühle und es mir weiterhin Spaß macht, werde ich es tun.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Und weiter: „Aber ich denke, bis zur nächsten Weltmeisterschaft ist es noch ein weiter Weg. […] Ich werde bald 36 Jahre alt, ich werde sehen, wohin meine Karriere führt, was ich machen werde, und das hängt von vielen Dingen ab.“ Bislang lief Messi für die Albiceleste 172 Mal auf und war an 153 Treffern direkt beteiligt (98 Tore, 55 Vorlagen). Mit Argentinien gewann der Offensivspieler von Paris St. Germain jeweils einmal die Copa América und die Weltmeisterschaft. Schon Mitte Dezember kündigte La Pulga an, dass die WM in Saudi-Arabien seine letzte sein wird.

Lese-Tipp

Varane nie mehr für Frankreich