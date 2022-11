Union: Stammspieler-Duo fällt aus

Union Berlin wird in den letzten Spielen vor der WM-Pause nicht auf Frederik Rönnow und András Schäfer setzen können. Wie die Eisernen verkünden, haben sich beide beim 1:0-Auswärtssieg gegen Saint Gilloise verletzt – Erstgenannter am Muskel, der Ungar am Fuß.

Für Union sind die Ausfälle des Duos ein nicht unwesentlicher Verlust. Rönnow ist die klare Nummer eins der Berliner, während Schäfer in bereits 18 Pflichtspielen in der laufenden Saison auf dem Platz stand.