M'gladbach: Der Zeitplan bei Lazaro

Die Zukunft von Valentino Lazaro bei Borussia Mönchengladbach ist nach wie vor offen. „Stand heute wird die Leihe am 30. Juni enden. Er wird erst einmal zu Inter Mailand zurückkehren und dann werden wir, wenn die Saison beendet und der neue Trainer da ist, die Kaderplanung weiter vorantreiben“, erklärte Max Eberl auf der heutigen Pressekonferenz auf FT-Nachfrage. Lazaro ist bis zum Saisonende von Inter ausgeliehen, eine Kaufoption haben die Gladbacher nicht.

Der 25-Jährige stand auch verletzungsbedingt in nur 21 Bundesliga-Spielen auf dem Platz. Zwei Tore stehen zu Buche. „Valentino konnte hier leider aufgrund von Verletzungen nicht ganz so durchstarten“, weiß auch Eberl, „trotzdem haben wir im Sommer einen Spieler geholt, der sehr flexibel einsetzbar war und uns auch in den Einsätzen, in denen er konnte, weitergeholfen hat. Über seine Zukunft werden wir in Ruhe entscheiden, wenn die neue Saison beginnt und die Planungen intensiv fortgesetzt werden.“