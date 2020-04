Premier League: Die Topelf der Senkrechtstarter 2019/20

Torhüter: Dean Henderson (23, Sheffield United)

Sheffield United ist das Überraschungsteam schlechthin in England. Momentan rangiert der Aufsteiger mit 43 Punkten auf Platz sieben und kann nach dem FC Liverpool die zweitbeste Abwehr vorweisen (25 Gegentore nach 28 Spieltagen). Großen Anteil daran hat Schlussmann Dean Henderson. Die Leihgabe von Manchester United sorgte bereits in der Vorsaison dafür, dass die Blades in die Premier League aufstiegen. Die Stärken des Engländers liegen vor allem in seinen Reflexen und der Strafraumbeherrschung.

Abwehr: Bukayo Saka (18, FC Arsenal)

Zwar kann Bukayo Saka auf dem linken Flügel jede Position bekleiden, doch hauptsächlich wurde der pfeilschnelle Engländer diese Saison als Linksverteidiger eingesetzt. Hatte Saka in seiner Vita zuvor nur sieben Minuten Premier League stehen, kann der Teenager mittlerweile 29 Pflichtspiel-Einsätze nachweisen. Mit wettbewerbsübergreifenden neun Assists führt der 18-Jährige die Vorlagenliste der Gunners an.

Fikayo Tomori (22, FC Chelsea)

Als die Blues Verletzungssorgen in der Abwehr plagten, vertraute Frank Lampard auf Fikayo Tomori, den er im Vorjahr noch bei Derby County trainerte – und der 22-Jährige lieferte. In 15 Spielen stand der athletische Innenverteidiger in der Startelf. Dabei beteiligte sich der gebürtige Kanadier ausgiebig am Spielaufbau. Mit durchschnittlich 80 Pässen pro Spiel liegt Tomori bei den U23-Akteuren unangefochten an der Spitze.

Caglar Söyüncü (23, Leicester City)

Nicht wenige Leute rieben sich verwundert die Augen, als Leicester City nach dem Rekordverkauf von Harry Maguire (für 87 Mio. zu Manchester United) sagte, man müsse nicht zwangsläufig einen Ersatz verpflichten. Die Foxes sollten mit dem Vertrauen in den ehemaligen Freiburger Caglar Söyüncü Recht behalten. Der 23-Jährige ist inzwischen unangefochtener Stammspieler mit exzellenten Werten in allen für Abwehrspieler relevanten Kategorien.

Reece James (20, FC Chelsea)

Ein weiterer Youngster, dem der Jugendstil beim FC Chelsea zugutekommt, ist Reece James. Nach anfänglichen Verletzungssorgen hat sich der 20-jährige Engländer auf der rechten Abwehrseite etabliert. James interpretiert seine Rolle offensiv und kann in aussichtsreichen Positionen seine präzisen Flanken unterbringen. Zwei Treffer und drei Assists gelangen ihm bislang.

Mittelfeld: Todd Cantwell (22, Norwich City)

Bei Todd Cantwell vergisst man schnell, dass die Saison mit Norwich City seine erste im englischen Oberhaus ist. Der 22-Jährige bringt ein spannendes Paket an Schnelligkeit, Technik und einem herausragenden Auge für die Mitspieler mit. In Anlehnung seines Geburtsortes feiern die Fans der Kanarienvögel ihr Eigengewächs als „Dereham-Deco“. Im tristen Abstiegskampf ist der Engländer mit sechs Treffern und zwei Assists einer der wenigen Lichtblicke.

Mason Mount (21, FC Chelsea)

In weniger als einer Saison hat sich Mason Mount beim FC Chelsea zu einem der Stars der Liga entwickelt. Im System von Coach Frank Lampard nimmt der Spielmacher eine Schlüsselrolle ein. In der Altersklasse des 21-Jährigen finden sich wenige, die es mit den technischen Fähigkeiten des englischen Nationalspielers (sechs Länderspiele) aufnehmen können. Nur eine Partie verpasste Mount: Den einseitigen 7:1-Sieg gegen Viertligist Grimsby Town im EFL Cup. Insgesamt kam er in bereits 41 Pflichtspielen (sechs Treffer, fünf Vorlagen) zum Einsatz.

Daniel James (22, Manchester United)

17 Millionen Euro zahlte Manchester für Daniel James an Swansea City. Mittlerweile kann man den Red Devils zu einem absoluten Schnäppchen gratulieren. Der 22-jährige Waliser rief sein enormes Potenzial von Beginn an ab und erzielte allein in seinen ersten vier Spielen drei Treffer. James kann sowohl auf der linken als auch der rechten Außenbahn spielen. Er steht nach 37 Pflichtspielen bei vier Toren und sieben Assists.

Angriff: Gabriel Martinelli (18, FC Arsenal)

Wer hätte vor der Saison gedacht, dass nicht etwa 80-Millionen-Neuzugang Nicolas Pépé (vom OSC Lille) zum neuen Gesicht der Offensive beim FC Arsenal wird, sondern ein Teenager aus der vierten brasilianischen Liga? Gabriel Martinelli hat sich trotz der scheinbar übermächtigen Konkurrenz im Angriff der Gunners etabliert und steht bei wettbewerbsübergreifenden zehn Treffern und vier Assists in 26 Spielen.

Tammy Abraham (22, FC Chelsea)

21 Torbeteiligungen in 34 Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache: Tammy Abraham erlebt beim FC Chelsea seinen endgültigen Durchbruch. Neben Mason Mount steht der 22-jährige Angreifer für die Verjüngungskur der Blues. Sein Leistungssprung sorgt dafür, dass man an der Stamford Bridge nicht mehr nach einer langfristigen Lösung im Sturmzentrum sucht, sondern nach einem passenden Backup für den Engländer.

Mason Greenwood (18, Manchester United)

Bei Manchester United hatte man vor der Spielzeit so viel Vertrauen in Mittelstürmer Mason Greenwood, dass man den Teenager angeblich nicht einmal gegen Jadon Sancho eintauschen wollte. Die Red Devils lagen mit ihrer Entscheidung wohl richtig. Im Schatten von Marcus Rashford (22) und Antony Martial (24) spielt der 18-Jährige eine sehr erfolgreiche Debütsaison. In 37 Pflichtspielen war Greenwood an 18 Treffern direkt beteiligt.

Im erweiterten Kreis: Matty Longstaff (20, Newcastle United), James McTominay (23, Manchester United), Jack Grealish (24, Aston Villa), Aaron Ramsdale (21, AFC Bournemouth)

Die Topelf der Senkrechtstarter