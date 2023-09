Draxler unterschreibt in Katar

Stolze 36 Millionen zahlte Paris St. Germain 2017 für die Dienste von Julian Draxler. Eine Investition, die kaum auszahlte – in Paris ist Draxler nie dauerhaft über die Rolle als Ergänzungsspieler hinausgekommen. Nun schließt sich der Ex-Nationalspieler dem Al Ahli SC an.

Wie der Verein aus Katar mitteilt, unterschreibt der 29-jährige Offensivspieler einen Vertrag bis 2025. Als Ablösesumme fließen dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro an PSG.

„Ich freue mich, in die Qatari League zu wechseln und für den Verein zu spielen“, erklärt Draxler.

Insgesamt 198 Spiele bestritt Draxler für PSG. In der vergangenen Saison war der Rechtsfuß an Benfica Lissabon verliehen. In der portugiesischen Hauptstadt absolvierte er zehn Ligaspiele, konnte sich auch aufgrund von Verletzungsproblemen aber ebenfalls nicht final durchsetzen. Nun steht mit Katar ein neues Kapitel in seiner Karriere an.