Barça: Der Zeitplan mit Neuzugang Roque

Ausnahmetalent Vitor Roque wird in Kürze beim FC Barcelona aufschlagen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, trifft der 18-Jährige am 27. Dezember am Flughafen in Barcelona ein, für den Anschluss sind die medizinischen Untersuchungen angesetzt, schon zwei Tage später soll er dann bei den Katalanen ins Mannschaftstraining einsteigen.

Athletico Paranaense kassiert stolze 35 Millionen Euro Ablöse für das Eigengewächs. Noch einmal fast die gleiche Summe könnte in Form erfolgsabhängiger Boni an die Brasilianer fließen.