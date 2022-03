Arnesen verlängert in Rotterdam

Feyenoord Rotterdam und Frank Arnesen setzen ihre Zusammenarbeit fort. Wie der Tabellendritte der niederländischen Eredivisie verkündet, hat der Technische Direktor seinen auslaufenden Vertrag bis 2023 verlängert. „Offensichtlich ist es schön, bleiben zu können“, so der Däne.

Arnesen leitet seit Anfang 2020 die sportlichen Geschicke von Feyenoord. In der Bundesliga war der 65-Jährige zwischen 2011 und 2013 als Sportvorstand beim Hamburger SV tätig.

