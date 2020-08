Gosens: Klare Tendenz Atalanta

Robin Gosens wird das Trikot in der kommenden Saison voraussichtlich weiterhin für Atalanta Bergamo überstreifen. „Stand jetzt gehe ich davon aus, dass ich auch nächstes Jahr dort spielen werde. Nach dem Ausflug mit der Nationalmannschaft werde ich in Bergamo zur Vorbereitung antreten“, stellt der Linksverteidiger im Interview mit der ‚Bild am Sonntag‘ klar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse an Gosens bekunden auch Klubs aus der Bundesliga, unter anderem haben Hertha BSC und RB Leipzig die Fühler ausgestreckt. Konkretisiert hat sich bislang aber keine der Fährten. Seit 2017 läuft Gosens inzwischen für Atalanta auf, das Arbeitspapier des 26-Jährigen ist noch bis 2022 datiert.