Pogbas Lyon-Transfer scheiterte knapp

Statt in jungen Jahren vom AC Le Havre zu Manchester United zu wechseln, hätte Paul Pogba seinerzeit auch bei Olympique Lyon anheuern können. „Um ehrlich zu sein: Ich wollte gerade in Lyon unterschreiben“, erinnert sich der französische Weltmeister in einem Podcast der Red Devils an die Situation im Sommer 2009, „sie sagten: ‚Geh' nicht ins Ausland, da wird es schwierig. Bleib' in Frankreich.‘“

Pogbas Antwort: „‚Nein, es ist der größte Verein der Welt.‘ Diese Chance kommt nur einmal in deinem Leben vor. Ich habe sie ergriffen.“ Auch als der heute 27-Jährige United nach drei Jahren vorerst wieder verließ, klopfte OL an, zog dann allerdings gegen Juventus Turin den Kürzeren. Seit 2016 spielt Pogba wieder für United.