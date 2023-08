Damar in Liga zwei verliehen

Muhammed Damar soll in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln. Die TSG Hoffenheim verleiht das 19-jährige Mittelfeld-Talent an Hannover 96. Damar war 2022 aus der Jugend von Eintracht Frankfurt in den Kraichgau gewechselt und stand dort bereits sechsmal in der Bundesliga auf dem Platz – davon einmal von Beginn an.

„Mo ist ein junger, hochtalentierter Spieler, dem wir perspektivisch den Durchbruch in unserem Bundesligakader zutrauen. Er hat sich in den vergangenen Monaten hervorragend weiterentwickelt und ist aus unserer Sicht bereit dafür, eine wichtige Rolle bei einem ambitionierten Zweitligisten zu spielen“, so Leiter Profifußball Pirmin Schwegler.