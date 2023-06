AS Rom: Abraham-Ersatz von West Ham?

Die AS Rom könnte auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz für den langfristig verletzen Tammy Abraham (25) fündig geworden sein. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, haben die Italiener Gianluca Scamacca von West Ham United ins Visier genommen. Die Klub-Verantwortlichen sollen bereits Kontakt mit den Hammers aufgenommen haben, um über eine Leihe des Mittelstürmers zu verhandeln.

Scamacca war vergangenes Jahr für 36 Millionen Euro Ablöse von US Sassuolo in die Premier League gewechselt. Für West Ham erzielte der 24-Jährige seitdem acht Tore in 27 Einsätzen, hatte allerdings immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Auch die Stadtrivalen Inter und AC Mailand bekunden Interesse am Rechtsfuß.

