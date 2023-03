Trainingsgast: Lasogga schnürt wieder die Schuhe

Pierre-Michel Lasogga hat die Fußballschuhe aus der Vitrine geholt. Wie ‚HL-Sports‘ berichtet, hat der ehemalige Profi des Hamburger SV heute erstmalig beim VfB Lübeck mittrainiert. Demnach möchte sich der gebürtige Gladbecker beim Regionalligisten fit halten. VfB-Sportvorstand Sebastian Harms erklärt: „Wir haben uns mit ihm ausgetauscht darüber, dass wir uns gegenseitig helfen können, damit das er unsere Trainingsqualität anhebt, er die Möglichkeit hat sich fitzuhalten. […] Das mit Start heute und mit offenem Ende.“

2022 hatte Lasogga seine Karriere in Katar beendet und ist seitdem vereinslos. Der 31-jährige Mittelstürmer hat während seiner Laufbahn in 361 Partien 144 Mal getroffen. Dabei lief er neben dem HSV auch für Hertha BSC und Leeds United sowie beim Al-Khor SC auf. Unklar ist, ob es bei Trainingseinheiten bleibt oder ob Lasogga doch nochmal in den Spielbetrieb zurückkehren wird.

