Arsenal: Martinelli denkt an Verlängerung

Gabriel Martinelli kann sich eine Vertragsverlängerung beim FC Arsenal sehr gut vorstellen. Gegenüber ‚The Athletic‘ bestätigt der 21-jährige Offensivspieler, mit den Gunners in Verhandlungen zu stehen: „Natürlich möchte ich bleiben. Wir sind im Gespräch. Mal sehen, was passieren wird. Aber ich möchte natürlich bleiben. Ich finde Arsenal ist ein großer Klub und wir haben eine Menge guter Spieler.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Martinelli trumpft bei Arsenal in dieser Saison groß auf. In allen neun Premier League-Partien stand der Brasilianer in der Startformation von Trainer Mikel Arteta und steuerte vier Treffer und zwei Assists bei. An die Londoner ist Martinelli noch bis 2024 gebunden. Arsenal besitzt jedoch eine vereinsseitige Option zur Verlängerung des Vertrags.