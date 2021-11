Bayern-Talente im Fokus: Vidovic & Motika trumpfen auf

Seit dem Abstieg aus Liga drei in die Regionalliga fliegt die zweite Mannschaft des FC Bayern ein wenig unter dem Radar. Trotzdem gelingt es zwei Spielern, besonders auf sich aufmerksam zu machen. Gabriel Vidovic (17) und Nemanja Motika (18) trumpfen mit großartigen Statistiken auf und dürften sich bald schon in höheren Gefilden wiederfinden.

An der Spitze der vierten Liga duellieren sich die Youngster der Bayern mit der SpVgg Bayreuth, dem 1. FC Schweinfurt 05 oder Wacker Burghausen. Trägt man das Emblem des deutschen Rekordmeisters auf der Brust, erwartet man wohl eher Duelle mit Real Madrid oder dem FC Liverpool. Das Debüt auf der großen Bühne blieb Vidovic und Motika bislang allerdings noch verwehrt.

Durchbruch bei den Bayern?

Vidovic wartet mit elf Toren und sieben Assists in 17 Spielen auf. Der Kroate rückt damit wahrscheinlich auch in den Fokus anderer Klubs, die abwarten, ob die Bayern Vidovic eine zufriedenstellende Perspektive bieten. Denn eins ist klar: Der Sprung von der Regionalliga zu einem Anwärter auf den Champions League-Titel ist extrem groß.

Mit einem Wechsel liebäugelt der talentierte Offensivakteur aber nicht. Laut ‚kicker‘ denkt Vidovic über einen Transfer im Winter „momentan überhaupt nicht nach“. Weiter erklärt der U-Nationalspieler, dass er sich „hier sehr wohlfühle und es viel Spaß macht“. Hält er seine Quote, wird ein Verbleib in der Regionalliga aber mitnichten seine Ambitionen befriedigen.

Motika mit Kampfansage

Vor wenigen Wochen wurde berichtet, dass Motika einen Profivertrag an der Säbener Straße erhalten soll. Der selbstbewusste Nachwuchsspieler sieht sich offenbar schon auf dem Weg in den Profikader. Mit 14 Toren und sieben Vorlagen in 19 Ligaspielen ist der gebürtige Berliner, der für die U19 von Serbien aufläuft, der beste Scorer der Mannschaft.

Dass die Bayern Motika viel zutrauen, zeigen die Bemühungen, ihn mit einem Profivertrag auszustatten. Sollte man ihm jedoch nicht die Möglichkeit geben, sich in der Bundesliga zu zeigen, könnte sein dauerhafter Verbleib bei den Bayern gefährdet sein. Denn Motika will sich schon „in ein paar Monaten“ mit Spielern „wie Sané oder Coman messen“.