Profivertrag in Sicht: Bayern-Talent Motika will Sané & Coman angreifen

Seine Quote in der Regionalliga Bayern kennt Nemanja Motika ganz genau. „In 15 Spielen habe ich 13 Tore erzielt und sechs Vorlagen gegeben“, so der 18-Jährige im Gespräch mit dem serbischen Medium ‚Mozzart Sport‘. Beachtliche Werte im Herrenbereich für einen Spieler, der noch in der A-Jugend auflaufen dürfte.

Die Chefetage des FC Bayern nimmt natürlich Notiz davon. „Ich habe mit den Leuten vom Verein gesprochen und soll bald einen Profivertrag unterschreiben“, verrät Motika. Nur der „nächste Schritt und eine Bestätigung“ für den Offensivmann, der noch weit höher hinaus will.

Sanés „Platz gefährden“

In der Vorbereitung durfte Motika schon bei den Profis des Rekordmeisters reinschnuppern, kam im Test gegen Borussia Mönchengladbach ein paar Minuten zum Einsatz. Auf den Außenbahnen hat er allerdings große Kaliber im besten Alter vor der Nase.

Für Motika aber eher Ansporn als Abschreckung. „Ich kann mich mit Spielern wie Sané oder Coman messen“, behauptet der physisch starke Rechtsfuß, der sich auf Linksaußen mit seiner Dribbelstärke am wohlsten fühlt. „In einem gesunden Wettbewerb ist es mein Ziel, ihren Platz in der Startelf zu gefährden. So Gott will, in ein paar Monaten.“

Denkpausen von Demichelis

An Selbstbewusstsein mangelt es dem Teenager also nicht. Darauf, dass dieses manchmal überbordet, ließ zuletzt Morikas Trainer Martín Demichelis schließen. Von der ‚tz‘ befragt, weshalb er seinen Top-Scorer mitunter nur auf der Bank ließ, antwortete der einstige Bayern-Profi: „Das sind interne Probleme. Ich habe den Jungs gesagt, für mich sind die drei wichtigen Worte als Trainer: ‘Respekt, Disziplin und danach Leistung.’”

„Leistung“ bringt Morika zweifellos – und das auch für Serbiens Jugendnationalmannschaft. Einmal spielte der gebürtige Berliner für Deutschlands U16, im Juni debütierte er dann für Serbiens U19 und traf – wie sollte es anders sein – zum 1:0-Sieg gegen Rumänien.