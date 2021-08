Bericht: Diego Costa nach Brasilien

Diego Costa hat nach langer Vereinslosigkeit offenbar einen neuen Arbeitgeber gefunden. Nach Informationen von ‚Goal.com‘ einigte sich der routinierte Stürmer mit Atlético Mineiro auf einen Einjahresvertrag. Beim brasilianischen Erstligisten soll Costa dem Bericht zufolge umgerechnet 2,5 Millionen Euro verdienen. Über Boni kann sich der Betrag noch erhöhen.

Der 32-Jährige wird in den kommenden Tagen in Belo Horizonte zum Medizincheck erwartet. Bei Mineiro trifft Costa auf den ebenfalls aus dem europäischen Fußball bekannten Hulk (35). Größter Antreiber des Costa-Deals soll dem Vernehmen nach Trainer Cuca sein, der die Offensive seiner Mannschaft unbedingt mit dem ehemaligen Spieler von Atlético Madrid verstärken will.