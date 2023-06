Thuram zum Medizincheck erwartet

Marcus Thurams Transfer zu Inter Mailand ist wohl nur noch Formsache. Gianluca Di Marzio zufolge erwarten die Italiener den 25-jährigen Stürmer am morgigen Dienstag zum ersten Teil des Medizinchecks. In Mailand winkt Thuram ein Jahresgehalt von fünf bis 5,5 Millionen Euro.

Bereits am Wochenende hatte FT berichtet, dass die Wahl des Franzosen auf Inter gefallen ist. Die ebenfalls interessierten Klubs Paris St. Germain, AC Mailand und RB Leipzig gucken in die Röhre. Thuram wechselt ablösefrei, sein Vertrag bei Borussia Mönchengladbach endet am Freitag.

