1860 stellt Mölders frei

Der TSV 1860 München sorgt für einen Paukenschlag. Wie der Drittligist offiziell mitteilt, wird Mannschaftskapitän Sascha Mölders (36) „bis auf Weiteres“ suspendiert und nicht mehr im Mannschaftskader stehen. Die Entscheidung sei das Ergebnis „einer fortlaufenden Analyse der Entwicklung der vergangenen Wochen“ und in Abstimmung mit den Gesellschaftern getroffen worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mölders, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, ist nach eigener Aussage schockiert von der Maßnahme. Auf seinem Instagram-Kanal schreibt der Stürmer: „Heute war ich am Trainingsgelände und mir wurde mitgeteilt dass ich nicht mehr zum Training erscheinen soll bzw. Individuell trainieren soll, weil der Trainer es so wünscht.“ Mit fünf Treffern und vier Torvorlagen ist der Routinier Topscorer seines Teams.