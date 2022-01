Union: Puchacz morgen zum Medizincheck

Tymoteusz Puchacz (22) dürfte in Kürze seine Unterschrift bei Trabzonspor setzen. Dem ‚kicker‘ zufolge befindet sich der Linksverteidiger auf dem Weg in die Türkei, am morgigen Montag soll der Medizincheck beim Tabellenführer der Süper Lig absolviert werden.

Mit Union Berlin haben sich die Türken auf eine Leihe bis zum Saisonende verständigt, eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals. Puchacz war im Sommer für 2,5 Millionen Euro von Lech Posen zu den Eisernen gewechselt, kam aber bislang nur in der Conference League zum Einsatz.