Draxler verlängert bei PSG

Julian Draxler und Paris St. Germain dehnen die Zusammenarbeit aus. Wie PSG offiziell verkündet, hat der 56-fache deutsche Nationalspieler sein Arbeitspapier bis 2024 verlängert. Der bisherige Vertrag des 27-Jährigen wäre zum Saisonende ausgelaufen.

Der gebürtige Gladbecker war 2017 für rund 35 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Paris gewechselt. Einen Stammplatz hatte er dort nur selten inne, weshalb er in den vergangenen Jahren immer wieder als Abschiedskandidat gehandelt wurde. Nach FT-Informationen bot dessen Management Draxler zuletzt auch beim FC Bayern an. Der Spieler selbst fühlte sich in der französischen Hauptstadt jedoch stets wohl – und bekommt nun seinen Willen.

Bei PSG ist es bereits die fünfte Vertragsverlängerung binnen weniger Monate. Im März unterschrieben bereits Juan Bernat und Ángel Di María neue Arbeitspapiere, im April folgte Torhüter Keylor Navas. Am wichtigsten für die Pariser war jedoch die Unterschrift von Neymar, der sich kürzlich bis 2025 an den Klub band.