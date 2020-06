Arteta will Aubameyang überzeugen

Mikel Arteta will seinen Topstar Pierre-Emerick Aubameyang (30) vor allem mit Wertschätzung beim FC Arsenal halten. „Es liegt in unserer Verantwortung, ihm das Gefühl zu geben, dass dies der richtige nächste Schritt in seiner Karriere ist“, wird der Gunners-Coach vom ‚London Evening Standard‘ zu einer Verlängerung seines Stürmers zitiert, „und dann muss er wirklich glauben, dass wir diesen Verein so voranbringen können, wie wir es wollen. Er wird ein Schlüsselspieler dafür sein.“

Arteta weiter: „Ich glaube, ich habe eine gute Beziehung zu ihm, wir können viele Dinge unter vier Augen besprechen. Soweit ich weiß, ist er sehr glücklich.“ Vor zwei Tagen hatte sich Aubameyang zum Stand im Vertragspoker geäußert und angemerkt, dass Arsenal ihm noch kein Vertragsangebot vorgelegt hat. „Wir führen rege Gespräche mit Pierre, seiner Familie und seinem Agenten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir für alle Parteien die richtige Vereinbarung finden können“, beschwichtigt sein Trainer. Der Vertrag des Ex-Dortmunders läuft 2021 aus.