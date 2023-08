Chelsea & Rom einig über Lukaku-Deal

Der Wechsel von Romelu Lukaku (30) zur AS Rom nimmt weiter Gestalt an. Nach ‚The Telegraph‘-Informationen haben sich die Giallorossi nun mit dem FC Chelsea auf die Bedingungen für eine einjährige Leihe geeinigt. So sollen als Gebühr knapp sechs Millionen Euro fällig sein.

Der bullige Mittelstürmer wird künftig umgerechnet sieben Millionen Euro pro Jahr kassieren. Nun sollen dem Bericht zufolge zeitnah alle notwendigen Dokumente unterzeichnet werden, bevor Lukaku endgültig als neuer Spieler der Roma präsentiert werden kann.