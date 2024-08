Barça: Der Favorit bei Faye

Mikayil Faye (20) könnte in Kürze in der französischen Ligue 1 anheuern. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ aus dem Umfeld des Senegalesen in Erfahrung gebracht hat, wurde kürzlich ein Angebot von Besiktas zurückgewiesen. Demnach ist Stade Rennes der Klub, dem aktuell die besten Chancen auf eine Verpflichtung des Talents vom FC Barcelona attestiert werden.

Barça hatte Faye im vergangenen Jahr unter Vertrag genommen. Dreimal gehörte der Innenverteidiger dem Profikader an, kam bisher aber nur für die B-Mannschaft zum Einsatz. Rennes soll mit einem zehn Millionen Euro schweren Ablöseangebot bereits die Forderungen der Katalanen erfüllt haben. Gestritten wird aber noch um die Zugriffsmöglichkeiten, die Blaugrana fordern eine Rückkaufoption. Kontakt aufgenommen hatte nach FT-Infos hatte auch die AS Monaco.