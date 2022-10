Demichelis: Macht Crespo ihm den Job streitig?

Martín Demichelis erhält Konkurrenz von einem ehemaligen Weltstar. Laut ‚Radio La Red‘ ist Hernan Crespo ebenso wie der aktuelle Coach vom FC Bayern II einer der Kandidaten für den Trainerposten bei River Plate. In den kommenden zwei Wochen werde die Entscheidung fallen.

Demichelis machte zuletzt keinen Hehl daraus, an dem Posten interessiert zu sein. Er sei „stolz, dass mein Name als einer der Trainerkandidaten gehandelt wird“. Dem Vernehmen nach würden die Bayern ihrem Ex-Profi im Fall der Fälle keine Steine in den Weg legen.