Medien: Hertha verleiht Ngankam nach Fürth

Jessic Ngankam wird offenbar innerhalb der Bundesliga von Hertha BSC zu Greuther Fürth ausgeliehen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, schließt sich der 20-Jährige in Kürze dem Aufsteiger an. In Berlin steht der talentierte Angreifer noch bis 2023 unter Vertrag. Außerdem besitzt die Hertha eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Für Ngankam lagen dem Bericht zufolge auch attraktive Angebote aus dem Ausland vor. Vereine aus Belgien und den Niederlanden hinterlegten demzufolge ihr Interesse für den Juniorennationalspieler, der seit 2006 bei der Hertha ausgebildet wurde. Jetzt zeichnet sich allerdings ein Verbleib in Deutschland ab.

2020 hatte Ngankam sein Bundesligadebüt gefeiert und wurde seit dem in 19 Erstligaspielen eingesetzt. Ihm gelangen dabei zwei Treffer und ein Assist. Nun soll er regelmäßig auf höchstem Niveau spielen. In Fürth könnte ihm eine dementsprechende Rolle eingeräumt werden.