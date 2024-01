Karamans Versprechen an Schalke

Kenan Karaman wird dem FC Schalke 04 trotz lukrativer Angebote anderer Klubs im Januar nicht den Rücken kehren. „Ich werde in diesem Winter nicht wechseln. Natürlich fühle ich mich geehrt, wenn andere Vereine Interesse an mir zeigen, aber für mich ist das kein Thema“, stellt der Angreifer auf Nachfrage des ‚kicker‘ klar.

Gebunden ist Karaman an die Schalker noch bis 2025. In der Hinrunde gehörte der 29-jährige Rechtsfuß mit sechs Treffern und vier Vorlagen in zwölf Liga-Einsätzen zu den wenigen offensiven Lichtblicken. „Es gibt schon ein paar Vereine, vor allem aus dem Ausland, die sich nach einem Wechsel erkundigt haben, aber ich habe meinem Berater gegenüber klar signalisiert, dass ich auf Schalke bleiben will. Ich habe ihm gesagt, dass ich gar nicht erst wissen will, wenn sich jemand meldet“, so Karaman.