Heidel reagiert auf Aarón-Gerüchte

Bei Mainz 05 wissen sie noch nichts vom Werben anderer Vereine um Aarón Martín. Sportvorstand Christian Heidel sagt in der ‚Bild‘: „Uns haben Berater und Spieler darüber nicht informiert.“ Mit Blick auf den auslaufenden Vertrag des Linksverteidigers sei das aber „auch nicht zwingend notwendig“, räumt Heidel ein.

Laut ‚Bild‘ wartet Aarón trotz zahlreicher Alternativen auf eine Offerte von Mainz. Heidel sagt aber: „Ein Angebot auf Vertragsverlängerung haben wir bislang nicht unterbreitet.“ Interesse am 25-jährigen Spanier soll in La Liga, der Serie A und auch in der Bundesliga bestehen.

