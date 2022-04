Vagnoman will in die Bundesliga

Josha Vagnoman will in der kommenden Saison erstklassig spielen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, plant der physisch starke U21-Europameister einen Wechsel in die Bundesliga, sollte dem Hamburger SV der Aufstieg erneut nicht gelingen.

Bei seinem Ausbildungsverein steht Vagnoman noch bis 2024 unter Vertrag. Als Ablöse für den 21-Jährigen bringt die ‚Bild‘ daher sechs bis acht Millionen Euro ins Spiel. Eine stolze Summe für Zweitligaverhältnisse.

Einige Bundesligisten dürften sich das jedoch leisten können. Im Sommer 2021 wurde Vagnoman mal lose mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Zudem gab es Interesse aus England und Italien.

Aushilfslinksverteidiger

Nach seinem Muskelsehnenriss zu Saisonbeginn und sechsmonatiger Pause ist Vagnoman mittlerweile zurück im Spielbetrieb. Beim jüngsten 4:0 gegen Erzgebirge Aue spielte der gelernte Rechtsverteidiger über 90 Minuten links hinten und bereitete den Treffer von Ludovit Reis vor.