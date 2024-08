Kehrtwende bei BVB-Kandidat Cherki

Bei Wechselkandidat Rayan Cherki scheint es zu einem Sinneswandel gekommen zu sein. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, zieht der Offensivspieler eine Verlängerung seines im kommenden Sommer auslaufenden Vertrags bei Olympique Lyon in Betracht. Aktuell steckt der 21-Jährige in einer Sackgasse, da weder die Spur zu Paris St. Germain noch zu Borussia Dortmund heiß ist. Ende Juni hatte Cherki PSG seine Zustimmung für einen Wechsel gegeben. Auch mit OL war sich der Scheichklub einig.

Dann grätschte Anfang Juli jedoch Borussia Dortmund dazwischen. FT hatte exklusiv vom Interesse des BVB berichtet, der sich ebenfalls mit dem Offensivakteur einigte. In der Folge stellte Cherki die PSG-Offerte hintenan – die Pariser verstärkten sich mit Désiré Doué (19) anderweitig in der Offensive. Sollte in den kommenden Tagen kein anderweitiges Angebot für Cherki mehr eingehen, dürfte eine Verlängerung bei Lyon anstehen.