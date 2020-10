Nächster Klub nimmt Allegris Fährte auf

Massimiliano Allegri bleibt ein begehrter Mann auf dem Trainermarkt. Einem Bericht von ‚Il Messaggero‘ zufolge könnte Lazio Rom einen Versuch unternehmen, den international renommierten Übungsleiter zu engagieren. Lazio-Präsident Claudio Lotito habe eine hohe Meinung von Allegri und betrachte den derzeit vereinslosen 53-Jährigen als hervorragende Besetzung des Trainerpostens.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Blick auf Allegris Vita lässt sich Lotitos Einschätzung durchaus teilen. In allen seiner fünf Jahre bei Juventus Turin gewann der Mann aus Livorno den italienischen Meistertitel, ebenso mit dem AC Mailand in der Saison 2010/11. Darüber hinaus wurde er mit Juve viermal Pokalsiege. In der jüngeren Vergangenheit beschäftigten sich unter anderem auch Paris St. Germain und Inter Mailand mit Allegri.