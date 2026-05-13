Bericht: Lyon droht UEFA-Ausschluss

Olympique Lyon droht Ärger mit der UEFA. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, muss davon ausgegangen werden, dass der Ligue 1-Klub Auflagen des Verbands nicht erfüllt hat, die ihm aufgrund der finanziellen Verfehlungen der Vorjahre auferlegt wurden: „Zu den Auflagen gehörte die Forderung, dass Lyons Eigentümer bis zum 15. Juli vergangenen Jahres 60 Millionen Euro zuführen und diese bis zum 15. Oktober in Eigenkapital umwandeln musste. Es wird davon ausgegangen, dass Lyon diese Maßnahme nicht erfüllt hat, wobei der Umfang der Verfehlung wahrscheinlich über die Schwere der Strafe entscheiden wird.“ Von hohen Geldstrafen bis hin zu einem Ausschluss aus dem Europapokal ist alles möglich.

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Aktuell wäre Lyon auf Tabellenplatz vier für die Champions League qualifiziert. OL war erst im vergangenen Sommer einem Zwangsabstieg knapp entgangen. Im ersten Halbjahr 2025/26 wurden erneut Verluste in Höhe von 186,5 Millionen Euro verzeichnet. Diese hängen mit dem Multiclub Ownership zusammen, zudem Lyon gehört. Der Klub hofft, dass diese daher nicht als eigene Verluste verbucht werden, ist aber dem Vernehmen nach dazu bereit, sich im Sommer alle Angebote für alle Spieler anzuhören und zu prüfen – erst recht, wenn die eingeplanten Champions League-Einnahmen wegfallen sollten. Lyon selbst ließ verlauten: „Der Verein war sehr überrascht von diesem einseitigen Artikel. OL arbeitet eng mit der UEFA und der DNCG zusammen und hält seine Verpflichtungen ein.“