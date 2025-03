FC Bayern: Kimmich-Entscheidung gefallen?

Der FC Bayern darf sich offenbar große Hoffnungen auf einen Verbleib von Joshua Kimmich (30) machen. Wie die ‚tz‘ vermeldet, geht die Tendenz klar in Richtung einer Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags. ‚Sky‘ ergänzt, dass derzeit noch Details besprochen werden, alle Parteien an einem Abschluss des Deals interessiert seien und man diesen finalisieren will.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vorausgegangen war am heutigen Donnerstag das vermeintlich finale und entscheidende Treffen zwischen Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund sowie dem Aufsichtsrat des Rekordmeisters. Bei diesem legten die beiden Kaderplaner der obersten Chefetage den mit Kimmich ausgehandelten Vertragsentwurf vor.

Neben den Bayern mischt auch Paris St. Germain kräftig mit im Poker, hat dem DFB-Kicker ebenfalls ein Angebot unterbreitet. Das Pendel scheint nun aber in Richtung München auszuschlagen. Dort spielt Kimmich, seit der FCB ihn im Sommer 2015 für 8,5 Millionen Euro aus Stuttgart geholt hat.