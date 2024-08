VfB-Abflug: Zwei neue Interessenten für Silas

Silas Katompa-Mvumpa (25) könnte dem VfB Stuttgart noch den Rücken kehren. ‚Sky‘ berichtet, dass die TSG Hoffenheim und der RSC Anderlecht Interesse an einer Verpflichtung bekunden. Der Angreifer selbst könne sich einen Wechsel ebenso wie der VfB vorstellen.

In Deutschland schließt das Transferfenster am heutigen Freitag um 20 Uhr, in Belgien erst am 6. September. Erst vor wenigen Stunden sickerte durch, dass Werder Bremen mit einem Vorstoß bei Silas gescheitert ist. Den Grün-Weißen ist das Gehalt des Kongolesen zu hoch.