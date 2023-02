Top-Leistungen: Monaco will Golovin belohnen

Aleksandr Golovin (26) gehört bei der AS Monaco zu den absoluten Leistungsträgern und soll dementsprechend honoriert werden. Laut dem russischen Sportnachrichtendienst ‚Championat‘ wollen die Monegassen den Mittelfeldspieler mit einem neuen Vertrag ausstatten. Bis 2026 soll der angepasste Kontrakt gültig sein, Golovins bisheriges Arbeitspapier läuft 2024 aus.

Der Rechtsfuß war 2018 von ZSKA Moskau ins Fürstentum gekommen. Nicht immer zeigte er so ansprechende Leistungen wie in dieser Saison. In 24 Ligue 1-Partien gelangen Golovin starke sechs Tore, weitere sechs legte der Russe selbst auf. Das bleibt auch andernorts nicht unbeobachtet, rechtzeitig will man in Monaco daher eine Verlängerung angehen.

